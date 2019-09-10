الامارات | بارتي في صدارة لاعبات التنس.. وبيانكا من المركز 200 إلى الخامس

شكرا لقرائتكم خبر عن بارتي في صدارة لاعبات التنس.. وبيانكا من المركز 200 إلى الخامس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخلت الكندية بيانكا أندرييسكو نادي الخمس الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات لكرة المضرب، بفضل فوزها بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة السبت، فيما عادت الأسترالية آشلي بارتي إلى الصدارة مستفيدة من خروج حاملة لقب العام الماضي اليابانية ناومي أوساكا من الدور ثمن النهائي في فلاشينغ ميدوز.

وقد حققت أندرييسكو (19 عاماً)، التي كانت خارج قائمة المصنفات الـ200 منذ عام، لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى من أول مشاركة لها في فلاشينغ ميدوز، بتغلبها على المخضرمة الأميركية سيرينا وليامس في النهائي 6-3، 7-5 لتتقدم 10 مراكز في الترتيب. وتحتل الكندية المركز الخامس خلف أوساكا الرابعة التي تراجعت ثلاثة مراكز بعد خسارتها اللقب التي حققته العام الماضي في مباراة مثيرة أمام سيرينا.

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واستفادت بارتي حاملة لقب بطولة فرنسا المفتوحة من نكسة اليابانية لتعود الى صدارة الترتيب، رغم أنها خرجت أيضاً من الدور ثمن النهائي في نيويورك.

وتتقدم الأسترالية بفارق أقل من 400 نقطة عن التشيكية كارولينا بليشكوفا الثانية ما يمهّد لصراع محتدم بين اللاعبتين لإنهاء الموسم في الصدارة.

وتقدمت الأوكرانية ايلينا سفيتولنيا التي بلغت الدور نصف النهائي في آخر بطولات الغراند سلام هذا الموسم قبل أن تخرج على يد وليامس، إلى المركز الثالث.