شكرا لقرائتكم خبر عن بارتي في صدارة لاعبات التنس.. وبيانكا من المركز 200 إلى الخامس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخلت الكندية بيانكا أندرييسكو نادي الخمس الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات لكرة المضرب، بفضل فوزها بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة السبت، فيما عادت الأسترالية آشلي بارتي إلى الصدارة مستفيدة من خروج حاملة لقب العام الماضي اليابانية ناومي أوساكا من الدور ثمن النهائي في فلاشينغ ميدوز.
وقد حققت أندرييسكو (19 عاماً)، التي كانت خارج قائمة المصنفات الـ200 منذ عام، لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى من أول مشاركة لها في فلاشينغ ميدوز، بتغلبها على المخضرمة الأميركية سيرينا وليامس في النهائي 6-3، 7-5 لتتقدم 10 مراكز في الترتيب. وتحتل الكندية المركز الخامس خلف أوساكا الرابعة التي تراجعت ثلاثة مراكز بعد خسارتها اللقب التي حققته العام الماضي في مباراة مثيرة أمام سيرينا.
واستفادت بارتي حاملة لقب بطولة فرنسا المفتوحة من نكسة اليابانية لتعود الى صدارة الترتيب، رغم أنها خرجت أيضاً من الدور ثمن النهائي في نيويورك.
وتتقدم الأسترالية بفارق أقل من 400 نقطة عن التشيكية كارولينا بليشكوفا الثانية ما يمهّد لصراع محتدم بين اللاعبتين لإنهاء الموسم في الصدارة.
وتقدمت الأوكرانية ايلينا سفيتولنيا التي بلغت الدور نصف النهائي في آخر بطولات الغراند سلام هذا الموسم قبل أن تخرج على يد وليامس، إلى المركز الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بارتي في صدارة لاعبات التنس.. وبيانكا من المركز 200 إلى الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.