الامارات | «أبيض الناشئين» يخسر تجربته الودية الأولى أمام أوزبكستان

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الناشئين» يخسر تجربته الودية الأولى أمام أوزبكستان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة أمام نظيره منتخب أوزبكستان بهدفين دون مقابل، في أولى تجاربه الودية ضمن معسكره الخارجي المقام في العاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن المرحلة الأخيرة من مراحل الإعداد للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين المقررة في قيرغيزستان في الفترة من 18 إلى 22 الجاري.

وقال مدير المنتخب سالم اليعقوبي، في تصريحات صحافية، إن المنتخب قدم مستوى جيداً خلال المباراة وكان نداً قوياً للمنتخب الأوزبكي الذي استطاع تسجيل هدفين خلال شوط المباراة الأول أحدهما بخطأ دفاعي والثاني من ركلة جزاء، مشيراً إلى أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم، حرص على إشراك مجموعة كبيرة من اللاعبين للوقوف على مستوياتهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية.

وأضاف اليعقوبي: «الجهاز الفني يعمل على معالجة السلبيات خلال المباريات الودية أولاً بأول، ولا نلتفت إلى نتائجها بقدر اهتمامنا وتركيزنا على الأداء الجماعي وتطوير الجانبين الفني والبدني للاعبين».

ويستعد أبيض الناشئين لخوض تجربته الودية الثانية أمام منتخب أوزبكستان يوم غدٍ قبل التوجه إلى قيرغيزستان.