الامارات | 5 مباريات في انطلاق دوري أقوياء اليد اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات في انطلاق دوري أقوياء اليد اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في السابعة من مساء اليوم منافسات النسخة الـ43 من دوري أقوياء اليد، بإقامة خمس مباريات في التوقيت ذاته لحساب الجولة الأولى، حينما يستضيف حامل اللقب فريق الشارقة الوافد الجديد فريق المليحة، وحلول الجزيرة ضيفاً على العين، واستضافة شباب الأهلي وصيف نسخة العام الماضي لفريق الوحدة، على أن يستقبل بني ياس فريق الوصل، وتوجه الظفرة للقاء مضيفه النصر.

وتعد المسابقة ثانية بطولات موسم 2019-2020، بعد ختام كأس السوبر مساء الجمعة الماضي التي توج بها للعام الثالث على التوالي فريق الشارقة بفوزه على شباب الأهلي «26-24».

وتقام بطولة الدوري بنظام الذهاب والإياب، موزعة على 90 مباراة في 18 جولة، على أن تسفر نتائج البطولة الممتدة حتى 27 مارس 2020 عن تحديد هوية البطل والمراكز من الأول حتى العاشر.

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وتبرز في الجولة الافتتاحية استهلال الوافد الجديد فريق المليحة لأولى مبارياته الرسمية في مواجهة صعبة بلقاء الشارقة المنتشي بفوزه ببطولة السوبر والساعي لتدشين الدوري بالصورة المثلى التي تسمح له بالدفاع عن اللقب.

وفي مباراة ثانية، يمثل لقاء الجزيرة والعين بمثابة ديربي أبناء العاصمة، في مواجهة من العيار الثقيل، خصوصاً أن كلا الفريقين يتكل في القيادة الفنية على المدرسة التونسية، مع كل من المدرب ثابت محفوظ في قيادة الجزيرة، ومواطنه محمد أبوغزالة في العين.

وبشعار البداية الجيدة، يتطلع شباب الأهلي حين يستقبل الوحدة، إلى تعويض مركز وصيف دوري الموسم الماضي والسعي لوضع حد لهيمنة الشارقة، خصوصاً أن «فرسان دبي» يخوضون الموسم بحلة جديدة على صعيد الجهاز الفني الذي يقوده المدرب التونسي سامي السعيدي، بجانب تعاقدات على صعيدي المحترف التونسي معروف الجيلاني والبحريني محمد حبيب ضمن قائمة اللاعب المقيم.\