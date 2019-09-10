الامارات | نهيان بن زايد يعتمد تشكيل اللجنة المنظمة لبطولة العالم للسباحة 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن زايد يعتمد تشكيل اللجنة المنظمة لبطولة العالم للسباحة 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تشكيل اللجنة المنظمة لبطولة العالم للسباحة، المقررة إقامتها في أبوظبي خلال شهر ديسمبر من العام المقبل 2020، برئاسة عارف حمد العواني.

تضم اللجنة في عضويتها كلاً من: عبدالله محمد الوهيبي، مديراً للبطولة، وخليفة بطي الشامسي، وطلال مصطفى الهاشمي، ومحمد علي البادع، وحميد عبدالله، وسلطان سيف السماحي، وأحمد إسماعيل الحوسني، وأحمد عبدالله القبيسي، وسيف الظاهري، وصهيب عبدالله المرزوقي، وسالم سلطان المعمري، ومطر سعيد النيادي.

وكلف سموه اللجنة باعتماد الخطة العامة للبطولة استراتيجياً وفنياً ومالياً، واعتماد هيكلة البطولة والسياسات واللوائح والتعليمات المنظمة لها، والفعاليات الرئيسة والمصاحبة، وتشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها ومسؤولياتها، وتكليف المدقق المالي واعتماد التقارير الدورية الصادرة، ومناقشة التقارير الختامية واتخاذ القرارات اللازمة لزيادة فاعليتها وتحقيق أهدافها.

ويسعى مجلس أبوظبي الرياضي، من خلال استضافته للبطولة العالمية، إلى أن تكون العاصمة أبوظبي في طليعة المدن العالمية الرائدة في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية في مختلف الألعاب والرياضات، وجعلها وجهة للزوار والسياح القادمين من مختلف بقاع العالم، باعتبار الرياضة عنصراً فاعلاً في تنمية الموارد الاقتصادية والسياحية والاجتماعية، وباعتبار أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة.