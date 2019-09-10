الامارات | خولييت يدعم مبادرة رياضية خيرية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن خولييت يدعم مبادرة رياضية خيرية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف «دي إتش إل سوينج أجنست كانسر»، أكبر سلسلة غولف خيرية في دولة الإمارات، بطولة «دي إس أيه» المفتوحة في نادي الإمارات للغولف بدبي يوم 19 الجاري، وأعلن «وورلد وايد جولف» و«يسكستين 10» المنظمان للحدث، أن ضيف الشرف لهذه البطولة سيكون أسطورة منتخب هولندا ونادي إي سي ميلان السابق، رود خولييت، الفائز بالكرة الذهبية.

وسيتم تخصيص الأموال، التي يتم جمعها في المبادرة الخيرية لعلاج الطفل راندولف بالومار، البالغ من العمر 13 عاماً، المقيم بالدولة، والذي يتعافى من ورم في الدماغ. وقال خولييت، في تصريحات صحافية: «عندما طُلب مني أن أكون جزءاً من هذه المبادرة الرائعة، انتهزت هذه الفرصة على الفور، يمس السرطان الجميع في وقت ما، لذا أن أكون جزءاً من العمل الرائع، الذي يقوم به (وورلد وايد جولف) و(يسكستين 10)، هو شرف لي، وآمل أن نتمكن من جمع أكبر قدر ممكن من المال».

وتابع: «يعد ملعب المجلس أحد أكثر ملاعب الغولف شهرة في العالم، وقد استمتعت بمشاهدة بطولة دبي ديزرت كلاسيك على مر السنين، لذا لا يمكنني الانتظار للانضمام إلى المنافسين في بطولة (دي إس أيه) المفتوحة».