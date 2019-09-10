الامارات | «عسكر» بطل كأس زايد.. وإيجوبيني يظفر بمونديال «أم الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن «عسكر» بطل كأس زايد.. وإيجوبيني يظفر بمونديال «أم الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الجواد «عسكر»، بإشراف فرانسوا روهات، وبقيادة فرانسوا زافير بيرترا، بطلاً لفعاليات الجولة الثامنة من كأس زايد، فيما ظفر الفارس الإيطالي ريكاردو إيجوبيني، بلقب الجولة السابعة من مونديال «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين (إيفهرا)، وتفوقت الفارسة إيرين مورينو في الجولة التاسعة من دولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني، ونالت المهرة «بيتيت برنسيس» جائزة سباق كأس الوثبة ستاليونز، وأقيمت هذه السباقات، أول من أمس، بمضمار سان سباستيان في العاصمة الإسبانية مدريد، تحت مظلة النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويتضمن المهرجان: كأس زايد، وبطولتي العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات (إفهار)، والفرسان المتدربين (إيفهرا)، وكأس الوثبة ستاليونز، وجوائز دارلي التقديرية لـ«أم الإمارات» أبوظبي 2019، وسباقات القدرة بإشراف الاتحاد الدولي، والبطولة الدولية للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني.