شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يحاول اقناع حسيد السيد بخفض قيمة تعاقدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويسعى مسئولو الإسماعيلى للتعاقد مع حسين السيد من أجل سد الثغرة فى الجانب الأيسر بعد الفراغ الذى تركه طارق طه لاعب الفريق الذى انتقل لبيراميدز .
ويتمسك مارسيلو بالحصول على 6 مليون جنيه فى الموسم الواحد وهو ما يزيد على ميزانية الدراويش المادية .
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