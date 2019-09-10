شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يحاول اقناع حسيد السيد بخفض قيمة تعاقدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويسعى مسئولو الإسماعيلى للتعاقد مع حسين السيد من أجل سد الثغرة فى الجانب الأيسر بعد الفراغ الذى تركه طارق طه لاعب الفريق الذى انتقل لبيراميدز .

ويتمسك مارسيلو بالحصول على 6 مليون جنيه فى الموسم الواحد وهو ما يزيد على ميزانية الدراويش المادية .