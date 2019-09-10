شكرا لقرائتكم عدلى القيعي يوضح مقولة "الأهلى فوق الجميع" لصالح سليم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اوضح عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، سر مقولة الراحل صالح سليم، رئيس النادي الأسبق" الأهلي فوق الجميع".

واكد القيعي في تصريحات عبر برنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة الأهلي:" في انتخابات الأهلي عام 1992، كان هناك 17 مرشحا مع صالح سليم، وكان مطلوب ترشيح 7 فقط".

قال جميع المرشحين كانوا أسماء كبيرة وتصلح لتكون في المجلس، وعرضت على صالح سليم تقديم 17 تنازل، وهو يختار 10 يقطعها ويقدم الباقي، وحينها قدم 16 مرشحا التنازل، وهو ما اعترض عليه المايسترو".

وأوضح:" حينها خرجت مقولة الأهلي فوق جمِعنا، وكان المقصود الـ 17 مرشح، وعبر الزمن تم تحريفها واسيئ استخدامها".