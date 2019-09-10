شكرا لقرائتكم عدلى القيعي يوضح مقولة "الأهلى فوق الجميع" لصالح سليم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال جميع المرشحين كانوا أسماء كبيرة وتصلح لتكون في المجلس، وعرضت على صالح سليم تقديم 17 تنازل، وهو يختار 10 يقطعها ويقدم الباقي، وحينها قدم 16 مرشحا التنازل، وهو ما اعترض عليه المايسترو".
وأوضح:" حينها خرجت مقولة الأهلي فوق جمِعنا، وكان المقصود الـ 17 مرشح، وعبر الزمن تم تحريفها واسيئ استخدامها".
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