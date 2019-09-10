شكرا لقرائتكم محمود علاء مدافع الزمالك ينفى تعرضه لحادث سير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى محمود علاء مدافع الفريق الأول لكره القدم بنادي الزمالك تعرضه لحادث سير بسيارته هو وشقيقه أحمد علاء كما تردد في الساعات الماضية. وأكد مدافع الزمالك أنه بخير وموجود بمنزله، مشيرا إلى أن ما تردد لا صحه له على الإطلاق. Advertisements وعلق الغندور على إشاعات تعرض اللاعب لحادث قائلا :" هذه إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعى لا صحة لها".

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