شكرا لقرائتكم القيعى عن نجاح فايلر مع الأهلي : حتى جوارديولا قد يفشل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، أن هناك حالة من غموض في اختيار السويسري رينيه فايلر لتدريب الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة .

وقال القيعي في تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" علي قناة الأهلي: "استوقفني اختيار رينيه فاير وهو اختيار فيه بعض الغموض"، مشيراً إلى أن أعجبه رد فايلر في المؤتمي الصحفي حول طريقة لعبه بعد تأكيده أنه سينتظر حتى رؤية اللاعبين.

وأشار القيعي، أنه ليس هناك أي ضمان لنجاح أي مدرب، مؤكداً أن الاهلي لو تعاقد مع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي قد يفشل مع الفريق .

وأضاف مستشار لجنة التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، أن التقييم ليس من منظور النتائج فقط ولكن هذا هو الواقع والنتائج تحدد كل شئ.