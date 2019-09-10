شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه جينيراسيون فوت بطل السنغال السبت المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق الزمالك، نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال، يوم السبت المقبل الموافق 14 من الشهر الجارى، فى السنغال، ضمن منافسات مباراة الذهاب فى دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا، على أن تكون مباراة العودة فى مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك القاهرة فى السادسة صباح غدًا الأربعاء، متوجهة إلى السنغال من أجل اقامة معسكر إعداد مغلق، لحين مواجهة جينيراسيون فوت.

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وكان الزمالك تأهل لدور الـ 32 بعد الفوز الكبير على ديكاداها الصومالى بسباعية نظيفة فى مباراة الذهاب، ثم بسداسية دون رد، فى مباراة إياب دور الـ 64، ليتأهل إلى دور الـ 32 من البطولة الأفريقية بالفوز فى مجموع المباراتين 13 / 0، كما تأهل فريق جينيراسيون فوت السنغالى إلى هذا الدور بعد هزيمته فى مباراة الذهاب من فريق اويلرز الليبيرى بهدف دون رد، قبل أن يفوز فى مباراة العودة بثلاثة أهداف دون رد، وشارك فريق جينيراسيون فوت فى هذه النسخة من دورى أبطال أفريقيا بعد حصده لقب الدورى السنغالى موسم 2018 – 2019، برصيد 51 نقطة، حققها من الفوز فى 13 مباراة والتعادل فى 12 لقاء والهزيمة فى مواجهة وحيدة، فيما سجل لاعبوه 43 هدفًا واستقبلت شباكهم 18.

وعلى صعيد البطولة الأفريقية فشارك الفريق السنغالى بنسخة 2018، ونجح فى إقصاء مصر المقاصة بعدما تعادل الفريقين سلبيًا فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز جينيراسيون فوت بهدفين دون رد، وكان يقود المقاصة فى تلك التوقيت عماد سليمان، إلا أن الفريق السنغالى خرج من دور الـ 16 من هذه المباراة ليشارك فى الكونفدرالية ملحق الكونفدرالية من عام 2018.