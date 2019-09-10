شكرا لقرائتكم الزمالك يضع 119 مليون لخزينة النادي ويرفض الإيداع البنكي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت ميزانية نادي الزمالك التي تم طرحها علي أعضاء الجمعية العمومية عن وجود رصيد مالي قدره 119 مليون جنيه فيما وصلت باقي الأرصدة لحين انتهاء السنة المالية عند 182 مليون و494 الف جنيه.

ويمتلك الزمالك رصيد مالي قدره 61 مليون جنيه فى حساب جارى ببنك مصر.

ورجحت مصادر امتلاك النادي تلك الأموال بالخزينة نتيجة اشتراكات وعضويات للاعضاء الجدد.

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وبحسب الميزانية التى تم طرحها على أعضاء الجمعية العمومية للنادى فقد كشفت عن تخصيص إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور عن تحقيق النادى إيرادات تصل إلى 390 مليون جنيه خلال السنة المالية 2018 – 2019 من رسوم العضويات والإشتراكات السنوية.

وبلغت نسبة إيرادات نادى الزمالك من العضويات 55% من ايرادات النادى التى بلغت 708 ملايين جنيه.

وتراجعت إيرادات النادى عن العام قبل الماضي بواقع 94 مليون جنيه وذلك بسبب أن الميزانية السابقة كانت على مدار عام ونصف نتيجة اعتماد قانون الرياضة وتعديل المواعيد.