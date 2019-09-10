شكرا لقرائتكم ماذ قال أحمد حسن على اقتراب راموس من تحطيم رقمه القياسي ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد حسن نجم الأهلى والزمالك الأسبق على اقتراب سيرجيو راموس مدافع ريال مديد الإسبانى من تحطيم رقم مبارياته الدولية في صدارة لقب عميد لاعبي العالم.

وقال الصقر في تصريحات تلفزيونية "حق مشروع لراموس بكل تأكيد، مثل وصلنى اللقب من المؤكد أن يقتنصه شخص أخر، ذلك هى سنة الحياة، راموس بيجتهد ويستحق ذلك".

أضاف العميد "تصريحات راموس برغبته في تخطي رقمي منطقية، راموس أمام 17 مباراة دولية لتجاوز رقمي وهذا ليس كبير ا".

تابع "كان ممكن أوصل للمباراة رقم 200 دوليا ولكن أيام بوب برادلي وزكي عبد الفتاح كان ليهم وجهة نظر اني مكونش موجود رغم اني كنت اساسي في الزمالك".

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وأكمل "كان في تعنت ضدي من جانب الجهاز الفني بسبب اتهامهم لى بالسيطرة على اللاعبين وقوة الشخصية، برادلي لعب 37 مباراة شاركت في 7 منهم".