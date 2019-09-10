شكرا لقرائتكم شيكابالا فى بيان رسمى : لم أهين الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود شيكابالا قائد الزمالك، على اصدار بيانًا للرد على الاتهامات التى وجهت له مؤخرًا، بإهانته لفريق الأهلى وجماهيره، أثناء الاحتفال بتتويج الفارس الأبيض ببطولة كأس مصر.

وتوج الزمالك بلقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3/0 فى المباراة التى جمعتهما أمس الأحد على استاد برج العرب، فى نهائى الكأس مصر.

وقال شيكابالا فى بيانه: "توضيح لكل جماهير الكرة المصرية ونحن على أعتاب مباراة السوبر ببداية الموسم بين الزمالك والأهلى، ولا أتمنى أن تكون الأجواء الجماهيرية بهذا الشحن والعصبية، ما حدث بالأمس وقت الاحتفالات مع جمهورنا العظيم كان مجرد احتفالا بالفوز بالكأس، ولم أوجه اهانة لاى نادى منافس اثناء احتفالى وهذا ما واضح بكل مقاطع الفيديو التى تم تداولها".

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أضاف الفهد الأسمر: "أخيرًا اتمنى من كل قلبى عودة الجماهير المصرية بمختلف انتمائتها للمدرجات، لأن الكرة بدون الجمهور لا تساوى أى شيئ، رحم الله الـ 20 والـ 74".



