شكرا لقرائتكم عدلى القيعى: أتمنى أداء جيد رئيس لجنة المسابقات الجديد وبدون مجاملات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال القيعي في تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" علي قناة الأهلي: سنرى ماسيفعله حسام الزناتى فى لجنة المسابقات اتمنى ان يكون بدون مجاملات واختم مستشار لجنة التعاقدات الأهلى قائلا: الأهلى تعرض للظلم فى الموسم الماضى من لجنه المسابقات ياريت مش تقرر هذا الموسم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عدلى القيعى: أتمنى أداء جيد رئيس لجنة المسابقات الجديد وبدون مجاملات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.