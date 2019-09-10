شكرا لقرائتكم 312 مليون جنيه ايرادات النشاط الرياضى فى الزمالك خلال الموسم الأخير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت ميزانية نادي الزمالك التى تم اعتمادها قبل يومين، التى قدمها مرتضى منصور للجمعية العمومية، عن حجم ايرادات النشاط الرياضى فى النادى بلغ 312 مليون جنيه، عن الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2019. وجاءت إيرادات النشاط الرياضى كالتالى: كرة القدم : 305 مليون جنيه وخمسمائة ألف كرة السلة : 281 ألف جنيه كرة اليد : 141 ألف جنيه Advertisements كرة طائرة : 148 ألف جنيه الألعاب المائية : 4 مليون وخمسمائة ألف جنيه التنس : 943 ألف جنيه والمبلغ المتبقى مُوزع كإيرادات من اللعبات القتالية والجمباز والبلياردو وأعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية بالزمالك، اعتماد ميزانية القلعة البيضاء عن السنة الجارية، بعد موافقة 21944 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية بالأبيض، والتى عُقدت بمقر النادى بميت عقبة، على مدار الثلاثة أيام الماضية، للتصويت على ميزانية الأبيض للسنة الجارية والتصويت على الانتخابات التكميلية للمجلس.

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