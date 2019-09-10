شكرا لقرائتكم خالد الغندور يكشف حقيقة تعرض محمود علاء وشقيقه لحادث سير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى خالد الغندور حقيقة تعرض محمود علاء مدافع الزمالك وشقيقه أحمد علاء لاعب الأهلى المعار لطلائع الجيش لحادث سير. قال الغندور خلال تقديمه برنامج الزمالك اليوم إنه تواصل مع محمود علاء ونفى اللاعب أنباء تعرضه لحادث. وعلق الغندور على إشاعات تعرض اللاعب لحادث قائلا :" هذه إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعى لا صحة لها".

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