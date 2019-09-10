شكرا لقرائتكم عدلى القيعى: لازم معاقبة شيكابالا بعد اساءة الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، معاقبة شيكابالا بعد الاحتفال فى كأس مصر. وقال القيعي في تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" علي قناة الأهلي: اطالب من اتحاد الكرة معاقبة شيكابالا بعد الاحتفال مع الجماهير واساءة الأهلى فى نهائى كأس مصر امام بيراميدز Advertisements واختم مستشار لجنة التعاقدات الأهلى سيقدم دعوة ضد اللاعب شيكابالا بعد اساءة الأهلى فى نهائى الكاس وكسب الزمالك فريق بيراميدز بثلاث أهداف والتتويج بكأس مصر واحرز الاهداف كل من اوباما و بن شرقى هدفين.

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