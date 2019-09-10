شكرا لقرائتكم خالد الغندور : فيه ناس هتموت عشان الزمالك خد الكاس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن هناك بعض الناس حزنوا لتتويج الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز يثلاثية نظيفة على ملعب برج العرب.
أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج الزمالك اليوم :" فيه ناس هتموت عشان الزمالك خد الكاس".
انتقد الغندور الأشخاص الذين هاجموا القائمين على ملف اختيار المدير الفنى الجديد ميتشو بعدما ثبت خطأهم خاصة بعد ظهور الصربى بمستوى جيد وحصده لبطولة فى أقل من 22 يوما.
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