شكرا لقرائتكم المنتخب الأوليمبي يلتقي السعودية وديا ببتروسبوت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب وديته الثانية أمام منتخب السعودية فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء 10 / 9 / 2019، باستاد بتروسبوت فى إطار الاعداد لكاس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى باستاد السلام و القاهرة الدولي ، على أن يختتم الفريق معسكر شهر سسبتمبر عقب إنتهاء ودية السعودية.

وحقق منتخب مصر الأوليمبي الفوز 4 / 1، أحرز أهداف المنتخب طاهر محمد طاهر ورمضان صبحى من ضربتى جزاء ، وأضاف أحمد أبو الفتوح الهدف الثالث من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 25 ، وفى الدقيقة 30 استطاع المنتخب السعودى تقليص النتيجة بإحراز الهدف الأول من رأسة لعبدالإله العامرى ، وفى الشوط الثانى استطاع صلاح محسن إحراز الهدف الرابع للمنتخب الاولمبى.

حرص شوقى غريب فى الغالب من إجتماعاته على تحذير لاعبى المنتخب من الاستهتار أو التهاون فى الودية الثانية التى تجمعهم بمنتخب السعودية ، مؤكداً أن المنتخب السعودى فريق قوى ويضم لاعبين جيدين وعليهم أداء اللقاء بكل قوة ورجولة لتحقيق فوز ثانى يحفز اللاعبين قبل بطولة أمم أفريقيا ويزيد من ثقة الجماهير في المنتخب قبل بطولة امم أفريقيا.

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وتذاع المباراة على قناتى أون سبورت وتايم سبورت فى تمام السابعة مساء.