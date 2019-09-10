شكرا لقرائتكم عدلى القيعى: انت فرحان افرح بفريقك طيب مين اللي هيغسل عاركم انتم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سخرا عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، من عنوان مجلة الزمالك الذى نزل امس بعد الفوز على بيراميدز.

وقال القيعي في تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" علي قناة الأهلي: مجلة الزمالك قالت خدنا بتارهم وغسلنا عارهم، انت فرحان افرح بفريقك، طيب مين اللي هيغسل عاركم انتم؟

وكسب الزمالك فريق بيراميدز بثلاث أهداف والتتويج بكأس مصر واحرز الاهداف كل من اوباما و بن شرقى هدفين