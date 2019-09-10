شكرا لقرائتكم الصقر : جاهز لأي منصب في المنتخب والجيل الحالي يحتاج لتعامل مختلف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن، نجم الأهلى والزمالك الأسبق، أنه جاهز لأي منصب داخل المنتخب الوطنى.

وقال العميد خلال تصريحات تلفزيونية "إذا احتاج المنتخب لي فأنا جاهز لأى منصب، هذا شئ يشرفني بكل تأكيد،وفي حالة اختاريهم لشخص أفضل من وجهة نظرهم فسندعمه".

أضاف الصقر :"بعيدًا عن المرشحين عن تدريب المنتخب فيجب أن يكون الشخص لديه قوة شخصية وسيطرة ويستطيع التعامل مع اللاعبين،خاصة أن المرحلة القادمة ستكون صعبة للغاية والجيل الحالي يحتاج لتعامل بشكل مختلف".

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