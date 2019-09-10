شكرا لقرائتكم المصري ينهي اجراءات سفر محمود وادى إلى زنجبار للحاق ببعثة الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهت إدارة شئون اللاعبين بالنادي المصرى، كافة إجراءات سفر اللاعب الفلسطينى محمود وادى من سنغافورة إلى زنجبار، للحاق ببعثة فريق المصري الذي يستعد لخوض مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بنظيره ماليندي بطل زنجبار والمقرر إقامتها في الخامس عشر من سبتمبر الجاري على ستاد عمان بزنجبار.

ويستعد الدولي الفلسطيني محمود وادي لخوض مباراة الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا والتي تجمع بين منتخب فلسطين ومضيفه منتخب سنغافورة والمقرر إقامتها في الثانية إلا الربع عصر غداً الثلاثاء على ستاد جالان بيسار.

ومن المقرر أن يخوض فريق المصرى غدا الثلاثاء مرانه الأخير قبل السفر لزنجبار على ملعب الهدف (المغطى بالنجيل الصناعي) وذلك لمنح اللاعبين حساسية اللعب على النجيل الصناعي خاصةً وأن ملعب عمان مغطى بالنجيل الصناعي أيضاً.