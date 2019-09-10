شكرا لقرائتكم جنش : مازلت على تواصل مع كهربا وتلقيت دعما كبيرا من لاعبى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه تلقى اتصالات عديده من لاعبي الأهلي عقب الإصابة للاطمئنان عليه.

وقال جنش في تصريحات تلفزيونية إن جميع لاعبي الأهلي، تواصلوا معه للإطمئنان على حالته موضحا أنه تلقى دعما كبيرا من نجوم القلعة الحمراء.

أضاف جنش :" موعدى مع الطبيب المعالج غدا الأربعاء، ومنتظر انهاء بعض الإجراءات من أجل السفر لتلقي العلاج.

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تحدث جنش عن علاقته بمحمود كهربا وحقيقة دخوله في مفاوضات مع لاعبين من أجل انضمامهم للفريق الأبيض.

وواصل جنش "التفاوض مع اللاعبين للانضمام للزمالك واجب عليا، لولا الزمالك مكنش هيبقى في جنش".

تابع "تفاوضت مع كهربا بالفعل لكى يأتى إلى الزمالك، لكن حاليًا لا أستطيع التحدث معه في مشكلته مع الأبيض رغم أننى ما زلت على تواصل معه، لأن ذلك ليس اختصاصى".