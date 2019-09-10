شكرا لقرائتكم الغندور : مشاكل كهربا أكتر من فنياته وأشكره لرحيله عن الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إنه يشكر محمود عبد المنعم كهربا جناح أفيس البرتغالى بسبب اتخاذه قرارا بالرحيل عن الزمالك. أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج الزمالك اليوم أن رحيل كهربا كانت نقطة تحول فى مستوى الفريق الأبيض. تابع الغندور أن مشاكل كهربا كانت أكثر من قيمته الفنية فى الملعب وأثر ذلك على عطاء اللاعب داخل الملعب.

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