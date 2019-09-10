شكرا لقرائتكم منتخب كوسوفو يثير إعجاب متابعي كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خطفت كوسوفو إعجاب متابعي كرة القدم العالمية بعدما واصلت نتائجها الإيجابية في تصفيات التأهل إلى كأس أوروبا 2020 وعدم خسارتها في 15 مباراة رسمية.

واستقلت كوسوفو عن صربيا بعدما كانت إقليم ذاتي الحكم، وتبلغ مساحتها 10 آلاف كلم بعدد سكان لا يتجاوز مليوني نسمة.

وبدأ منتخب كوسوفو مشواره بالتصفيات الأوروبية بالتعادل أمام جماهيره بهدف لمثله مع منتخب بلغاريا قبل التعادل خارج أرضه بنفس النتيجة مع مونتينيغرو، ثم حقق فوزا تاريخيا خارج أرضه بثلاثة أهداف مقابل هدفين على حساب بلغاريا، وفي الجولة الماضية فاز على التشيك 2-1.

ويضم المنتخب الذي يقوده السويسري بيرنار شالانديس في صفوفه لاعبين ينشطون في أبرز الدوريات الأوروبية أبرزهم أمير رحماني مدافع هيلاس فيرونا الإيطالي وفيدات موريكي مهاجم فنربخشة التركي و فالون بيريشا لاعب لاتسيو الذي حمل قميص منتخب النرويج لأكثر من عشرين مناسبة قبل إختياره تمثيل كوسوفو.