شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات في افتتاح دوري اليد الليلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تشهد ساحة منافسات أقوياء اليد في السابعة مساء اليوم انطلاقة بطولة الدوري العام بخمس مواجهات دفعة واحدة ، وتشكل مجموع مباريات الجولة الأولى من دوري موسم 2019-2020، ويستهل الشارقة المنتشي بكأس السوبر حملة الدفاع عن لقبه من ملعبه عندما يستضيف فريق نادي مليحة، ويقود الشارقة مدربه الجزائري سفيان حيواني، فيما يقود مليحة مدرب الشارقة السابق وليد عبدالكافي، ويحل الجزيرة ضيفاً على فريق نادي العين في ديربي العاصمة أبوظبي ويشد فريق نادي الوصل الرحال إلى العاصمة لمواجهة مستضيفه بني ياس في ملعب صالة السماوي، أما شباب الأهلي وصيف بطل الدوري في الموسم السابق، والذي خسر مباراة السوبر قبل أيام، فيستضيف اليوم الوحدة، ويحل الظفرة ضيفاً على النصر.
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