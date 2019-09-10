شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يواجه ماليزيا في بداية مشوار المونديال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتطلع منتخب الإمارات الى استمرار تفوقه التاريخي على ماليزيا عندما يحل ضيفاً عليها في كوالالمبور اليوم في مستهل مشواره ضمن منافسات المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة الى كأس آسيا 2023 ومونديال 2022.

وتلعب اندونيسيا مع تايلاند في جاكرتا ضمن المجموعة نفسها وكانت الجولة الأولى شهدت فوز ماليزيا على اندونيسيا 3-2 في جاكرتا، وتعادل تايلاند وفيتنام من دون أهداف.

وتتفوق الإمارات على ماليزيا في المباريات الرسمية وتعود آخر خسارة أمامها الى كأس آسيا 1980 في الكويت عندما سقطت بهدفين نظيفين، وبعدها فازت في آخر أربعة لقاءات بينهما من بينها اكتساحها مضيفتها 10-صفر في تصفيات مونديال 2018 لتلحق بها أقسى خسارة في تاريخها.

لكن ماليزيا التي قدمت عرضاً مميزاً في الجولة الأولى وحولت تأخرها مرتين في النتيجة أمام مضيفتها اندونيسيا الى فوز مثير تتطلع الى الحاضر ونسيان الماضي.

وستكون مباراة اليوم الرسمية الاولى للإمارات تحت قيادة المدرب الهولندي مارفيك الذي تولى قيادته في مارس الماضي، بعدما حل بديلا للايطالي البرتو زاكيروني الذي لم يتم تجديد عقده بعد نهاية كأس آسيا 2019.

استعدت الإمارات للقاء ماليزيا بمعسكر في البحرين تخللته مباراتان وديتان انتهتا بفوزها على جمهورية الدومينيكان 4-صفر، وسريلانكا 5-1.

وشهدت مباراة سريلانكا مشاركة صانع الألعاب عمر عبد الرحمن «عموري» في الشوط الثاني، ليخوض مباراته الأولى منذ إصابته بالرباط الصليبي في أكتوبر 2018 خلال لقاء لفريقه السابق الهلال السعودي.

وستكون عودة «عموري» خبراً سيئاً لماليزيا بعدما ساهم اللاعب المنتقل حديثا إلى الجزيرة في الفوز التاريخي للإمارات 10-صفر بتمريره ست كرات حاسمة.

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وفي المقابل، فإن صفوف الإمارات ستشهد غياب أحمد خليل صاحب خمسة أهداف في المباراتين أمام ماليزيا في تصفيات مونديال 2018 لظروف خاصة ولاعب الوسط خلفان مبارك للإصابة.

ونجح مارفيك في وضع توليفة مميزة من اللاعبين لخوض مباراة اليوم والجولات المقبلة ووضح من خلال التدريبات إجادة اللاعبين فكر المدرب الذي يمزج بين الأداء بأسلوب 4-2-3-1 والأسلوب التقليدي 4-4-2، مع الاهتمام بالأدوار التي سيقوم بها اللاعبون القادمون من الخلف، عبر الاطراف أو من عمق الملعب.

وشدد الجهاز الفني خلال كلمته للاعبين على هامش التدريب الأساسي أول من أمس بالاضافة للتدريب الأخير الذي خاضه اللاعبون على ملعب المباراة أمس، على ضرورة الالتزام بالتحركات الفنية عند امتلاك الكرة أو افتقادها، و وضح اعتماد مارفيك على طرفي الملعب، عبر منحهم تكليفات مشددة بضرورة التقدم للأمام لتشكيل ضغط عال على الدفاع الماليزي بهدف إرباكه، فضلا عن تعليمات مشددة للاعبي الوسط بضرورة مواجهة الهجمات الماليزية المتوقعة والسعي لافسادها.

كما يتوقع أن يكون لبعض الأسماء الجديدة التي دخلت قائمة الأبيض، حضور خلال المباراة، لاسيما علي صالح وزايد العامري بالاضافة لماجد سرور. وشهدت التدريبات الأخيرة للمنتخب، التركيز على التسديدات من خارج المنطقة، بالاضافة لاستغلال انطلاقات علي مبخوت لتسجيل الأهداف، ومنح الفرصة للأطراف والقادمين من العمق لتشكيل الزيادة العددية المطلوبة أمام مرمى الخصم، بهدف تسجيل هدف مبكر.

وأشاد الهولندي فان مارفيك المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول، بالأجواء التحضيرية التي سبقت الاستعداد لمواجهة اليوم وبدا واثقاً في قدرات لاعبيه مدركاً أن الشارع الرياضي الإماراتي ينتظر الظهور الأول للمنتخب تحت قيادته الفنية نحو تحقيق حلم الوصول للمونديال، وهو ما شدد عليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بملعب بوكيت جليل وقال: المباراة لن تكون سهلة، لكني أجد حماسة كبيرة من جميع اللاعبين. أحب ما يقدمه عناصر المنتخب من أداء قوي في التدريبات وروح قتالية عالية ورغبة في الظهور بشكل مختلف، وسيكون هدفنا الفوز بكل تأكيد.

وعن حداثة عهده مع اللاعبين وفي المنتخب قال: حتى الآن قمنا ب3 معسكرات، ومنحنا الفرصة لعدد كبير من اللاعبين، معسكر النمسا كان لمجرد التعرف على قدرات اللاعبين، وفي معسكر البحرين منحنا الجميع فرصة كافية، والآن تم الاستقرار على العناصر التي ستخوض المباراة، ونحن نعمل معا منذ أسبوعين خضنا خلالهما تجربتين وديتين، وبشكل عام أنا أحب العمل مع هؤلاء اللاعبين وأرى حماسة كبيرة وجدية وانضباطا من الجميع، لأن الكل يتحمل المسؤولية، ويدرك أن المهمة ليست سهلة، والمشوار طويل ويحتاج لصبر وتضحيات ورغبة لتحقيق تطلعات الجمهور الرياضي. بالنسبة لي أنا سعيد جداً بما أراه من اللاعبين خلال التدريبات، لذلك أرى أن الدخول في تجمع مع المنتخب الإماراتي لمدة أسبوعين قبل مواجهة ماليزيا، فترة كافية للتحضير لتلك المباراة، وأعلم أن الجميع ينتظر رؤية أداء مختلف من المنتخب الإماراتي، ونحن سنقوم بذلك. لدينا ثقة كبيرة في أنفسنا وفي قدرات كل اللاعبين.

وفيما يتعلق بتوقعاته للمباراة في ظل مواجهة المنتخب الماليزي أمام جماهيره قال: كنت هنا سابقاً مع المنتخب السعودي، وحققنا الفوز على نفس الملعب، والآن أسعى لتكرار نفس المشهد مع الأبيض الإماراتي، وثقتي كبيرة في اللاعبين.

وأضاف: لقد قمنا بتحليل أداء المنتخب الماليزي، فوجدناه فريقا يمتاز باللعب السريع ويمتلك لاعبين بقدرات عالية. سنلعب أمام فريق منضبط ويرغب في الفوز باستغلال عاملي الأرض والجمهور، لكن نحن جئنا إلى كوالالمبور للفوز وتحقيق نتيجة إيجابية.