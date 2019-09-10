الزمالك يتوَّج بطلاً لكأس مصر

زينت الأعلام البيضاء الشوارع والمنازل والمقاهي والسيارات، عقب فوز الزمالك ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز. وحسم الزمالك مباراة النهائي لصالحه بثلاثية نظيفة سجلها يوسف أوباما وأشرف بن شرقي (هدفين) ليتوج باللقب للمرة السابعة والعشرين في تاريخه.

وانفجرت جماهير الزمالك فرحاً عقب نهاية المباراة وخرجت للشوارع حاملة الأعلام البيضاء، وهتفت الجماهير للاعبين والجهاز الفني، واستمرت الأفراح والألعاب النارية حتى فجر اليوم التالي للمباراة.

وأعرب الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك عن سعادته بالفوز على بيراميدز بنتيجة 3-0 وتتويج الفريق بالبطولة رقم 27 في تاريخه.. وقال ميتشو: بعد ثلاثة أسابيع من العمل الجاد خضنا الاختبار النهائي أمام فريق بيراميدز القوي الذي يقوده المدرب المخضرم ديسابر. سعيد جدًا بهذه البطولة، وأوجه الشكر للجماهير التي حرصت على مساندتنا، وكذلك إلى رئيس النادي الذي تعاقد معي لأقود فريق الزمالك.

وأكد ميتشو أن لاعبي الزمالك نجحوا في تنفيذ تعليماته بشكل جيد، مشيرًا إلى أنه كان بالإمكان إحراز أهداف أكثر في شباك بيراميدز، إلا أن الفوز بثلاثية نتيجة جيدة.