شراكة جديدة بين نادي العين و«اتصالات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد نادي العين الرياضي الثقافي، مؤتمراً صحفياً مساء أمس بقاعة الرئيس في استاد هزاع بن زايد، أعلن من خلاله عن توقيع عقد شراكة جديدة مع شركة «رؤية الإمارات» التابعة ل «مجموعة اتصالات»، يتم بموجبه رعاية قناة العين من قبل خدمة eLife

. وذلك بحضور علي سعيد الكعبي، المستشار الإعلامي وحميد ساحوه السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «رؤية الإمارات»، إلى جانب عدد من منتسبي نادي العين الرياضي الثقافي وقناة العين وشركة «اتصالات» ولفيف من وسائل الإعلام.

وأعرب علي سعيد الكعبي، المستشار الإعلامي لنادي العين وشركاته، عن سعادته بالشراكة المبرمة ما بين نادي العين الرياضي الثقافي وشركة «رؤية الإمارات» الرائدة في مجال توفير وإدارة المحتوى التلفزيوني في المنطقة، والتي توفر خدمة تلفزيون eLife

للمشتركين بباقات مختلفة تجمع خدمات الهاتف الثابت والإنترنت والتلفزيون.

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وأكمل: نحن فخور بالشراكات الجديدة مع القطاعين الحكومي والخاص، والمؤكد أن انضمام «رؤية الإمارات» إلى شركاء نادي العين، إضافة مهمة ستعود بمكاسب كبيرة على الطرفين و«الزعيم» دائماً يبحث عن التميز في مجال الإعلام الرقمي الحديث.

وأعرب حميد ساحوه السويدي، عن سعادته بهذه الاتفاقية مع نادي العين الرياضي الثقافي لإطلاق قناة العين حصرياً ضمن باقة قنوات eLife، مؤكداً أن هذا التعاون المثمر بين شركة «رؤية الإمارات» و«قناة العين» يأتي بهدف الارتقاء بمستوى المشاهدة لدى الجمهور الرياضي العريض، وخاصة متابعي نادي العين من مشتركي باقات eLife

، الذين ستمثل لهم «قناة العين» على الرقم 710 إضافة حقيقية لما لديهم من خيارات واسعة من أكثر من 585 قناة تلفزيونية سواء في منازلهم أو في المؤسسات التجارية أو على أجهزتهم الشخصية المحمولة.

وأكد راشد عبدالله، المدير التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار أن الإعلان عن شراكة نادي العين مع شركة «رؤية الإمارات» تؤكد حرص النادي على تعزيز مفهوم الشراكة مع جميع المؤسسات والقطاعات.

وأكد سهيل العبدول، الرئيس التنفيذي، لقناة العين، أن القناة، ستبدأ فعلياً خريطة برامجية جديدة ابتداءً من 19 سبتمبر الجاري.