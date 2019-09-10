إسماعيل راشد: مباراة اليوم الأصعب في التصفيات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف إسماعيل راشد مدير منتخبنا الوطني، مباراة اليوم، ب«الأصعب في مسيرة الأبيض»، وقال: «هذه هي المباراة الأصعب بالنسبة لنا؛ كونها المواجهة الرسمية الأولى، وتمثل بالنسبة لنا أول 3 نقاط في مشوار الفريق، أتمنى أن ينجح اللاعبون في أن يعكسوا المستوى المميز خلال فترة التحضيرات، والجهود الكبيرة التي يقدمها الجهازان (الفني والإداري)؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية».

وعن المرحلة التي وصل إليها الفريق من تجانس وجاهزية، قال: «من الصعب الحكم على الفريق إلا من خلال المباريات الرسمية؛ لكن عبر ما نعيشه هنا، نرى التزاماً كبيراً بالنسبة للاعبين، والكل يدرك أن المسؤولية الآن باتت أكبر، وكل لاعب يسعى للظهور بشكل مميز».

وأشاد راشد بأداء الوجوه الجديدة التي انضمت لقائمة المنتخب، وقال: «الوجوه الجديدة تقدم أداء مبشراً للغاية، وضمهم للمنتخب يثبت أن الجهاز يجدد الدورة الدموية للمنتخب؛ من خلال المواهب الواعدة، وجميع اللاعبين ال27 في القائمة تحت أنظار مارفيك، سواء أكانوا من اللاعبين الحاليين أو من الأسماء التي لم يتم ضمها لأسباب مختلفة؛ لذلك أنا متفائل للغاية بما أراه، هناك روح الأسرة بين جميع اللاعبين، وأفراد الجهازين (الفني والإداري)».