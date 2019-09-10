مبادرة خيرية لخوليت في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعود «دي إتش إل سوينج أجنست كانسر»، وهي أكبر سلسلة جولف خيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لاستئناف نشاطها مجدداً، وستستضيف السلسلة بطولة «دي إس ايه» المفتوحة في نادي الإمارات للجولف بدبي يوم 19 سبتمبر الجاري، وأعلن «وورلد وايد جولف» و«يسكستين10» المنظمان للحدث، أن ضيف الشرف لهذه البطولة سيكون أسطورة منتخب هولندا ونادي إي سي ميلان رود خوليت صاحب الإنجازات الحافلة في مسيرته من أبرزها الفوز بالكرة الذهبية.

وسيتم تخصيص الأموال التي يتم جمعها في المبادرة الخيرية لعلاج الطفل راندولف بالومار البالغ من العمر 13 عامًا، المقيم في الدولة، والذي يتعافى من ورم في الدماغ.

سينضم خوليت، وهو لاعب جولف متمرس، إلى الحدث أثناء اليوم بينما سيوجد رفقة ضيوف الحدث في حفل العشاء الليلي ليتحدث فيه لاعب كرة القدم العالمي عن أيام لعبه إلى رفقاء دربه مثل ماركو فان باستن وفرانك ريكارد.

وقال خوليت: عندما طُلب مني أن أكون جزءًا من هذه المبادرة الرائعة، انتهزت هذه الفرصة على الفور، يمس السرطان الجميع في وقت ما، لذا، أن أكون جزءًا من العمل الرائع الذي يقوم به «وورلد وايد جولف» و «يسكستين10» هو شرف لي، وآمل أن نتمكن من جمع أكبر قدر ممكن من المال، وأتمنى أن يكون يومًا رائعًا للجميع.