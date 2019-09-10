«سيدات سلة النصر» يتطلعن للتألق في الموسم الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

بدأ فريق السيدات الأول لكرة السلة بنادي النصر، مشوار تحضيراته للموسم الجديد مستهدفاً الحفاظ على إنجازاته وبطولاته التي حققها الموسم الماضي، والتي تمثلت في فوزه بكل ألقاب الموسم وهي التتويج ببطولة الدوري العام، ومسابقة كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، إلى جانب فوز فرق المراحل السنية بصدارة مسابقات الشابات والناشئات، ووصافة دوري البراعم.

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وكان قطاع السيدات لكرة السلة في نادي النصر في إطار حرصه على استكمال إنجازاته هذا الموسم بدا تحضيراته مبكراً وتحديداً في الأول من أغسطس الماضي بقيادة المدربة هلا شحادة، المدربة العامة لقطاع كرة السلة في نادي النصر.

من جانبها أشارت ريم هلال المشرفة العامة على قطاع السيدات في نادي النصر، أن الإدارة النصراوية رصدت كل الإمكانيات اللازمة لضمان التميز والمحافظة على الصدارة.

وقالت: «بدأنا التحضيرات مبكراً بفريق ضم مجموعة مميزة من اللاعبات، معظمهن من اللاعبات الشابات اللاتي تم تصعيدهم هذا الموسم للدفاع عن ألوان النادي وهن: أسماء ماجد، وفاطمة حيدر، وفاطمة المضرب، ومريم مبارك، وميرا عبد العزيز، وأسماء ماجد، وسلمى البورسعيدي، وشوق مظفر وهند خالد، إلى جانب لاعبتين من مواليد الدولة هما: هند الساطي، وادجي اوما، والكينية روزا وما، والصربية نتاشا، كمقيمتين».