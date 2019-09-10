الاتحاد للطيران تستقبل كؤوس مانشستر سيتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفلت الاتحاد للطيران الناقل الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة والشريك الرسمي لجولة كؤوس نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، بالرقم القياسي الذي حققه النادي خلال موسم 2018- 2019 مع عرض الكؤوس في مقرها الرئيسي في أبوظبي، ليتمكن الموظفون من تصويرها.

واحتفالاً بكون مانشستر سيتي أول فريق إنجليزي يفوز بست كؤوس في كرة القدم في موسم واحد، عُرضت الكؤوس كذلك في «المجلس» الفخم على متن طائرة A380.

فاز الفريق بكأس الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين متتاليتين، إلى جانب كأس الاتحاد الإنجليزي، ودرع المجتمع، وكأس كاراباو، وكأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات، وكأس الدوري الإنجليزي لكرة القدم للسيدات.

بعد الزيارة التي تستمر لستة أيام إلى الدولة تنتقل الكؤوس إلى القاهرة على متن طائرة الاتحاد للطيران، لتكمل جولتها العالمية، قبل عودتها إلى الإمارات في نوفمبر المقبل في إطار فعاليات بطولة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي.