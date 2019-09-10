فيصل بن حميد يشارك في اجتماع «دولي الدراجات»

تلقى الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات دعوة من دافيد لابارتيان رئيس الاتحاد الدولي لحضور اجتماع الاتحاد الدولي في ال 27 من سبتمبر / أيلول الجاري في بريطانيا، وسيعقد رئيس الاتحاد العربي بضعة اجتماعات مع مسؤولي الاتحاد الدولي لإطلاعهم على نشاط الدراجة العربية ومشاركات الأبطال العرب الرسمية على المستوى الدولي، يرافق الشيخ في مهمته المستشار إسماعيل الحوسني الأمين العام للاتحاد العربي.

وكان رئيس الاتحاد الدولي حرص على حضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي الذي عقد خلال إبريل الماضي في القاهرة بحضور إنريكو لا كازا الأمين العام للاتحاد الأوروبي للدراجات، إضافة إلى المدير العام للمركز العالمي للدراجات، وخبراء آخرين من الاتحاد الدولي للدراجات، وأبدى الجميع تقديرهم للجهد المبذول على المستوى العربي في مجال تطوير رياضة الدراجات والوصول بها إلى العالمية. ويعتبر حضور المسؤولين الدوليين لعمومية الاتحاد العربي الأول من نوعه في تاريخ رياضة الدراجات الهوائية، واعتبره الشيخ فيصل بن حميد ورجال الاتحاد العربي خطوة مهمة تعزز من مكانة الاتحاد العربي على المستوى الدولي، وتقديراً للجهود المبذولة لتطوير هذه الرياضة.