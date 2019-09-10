«عسكر» بطل كأس زايد.. وإيجوبيني يُحلِّق بمونديال «أم الإمارات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الجواد «عسكر» بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فرانسوا زافير بيرترا، بطلاً للجولة الثامنة من كأس زايد، فيما ظفر الفارس الإيطالي ريكاردو إيجوبيني، بلقب الجولة السابعة من مونديال «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين «ايفهرا». وتفوقت الفارسة ايرين مورينو في الجولة التاسعة من دولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني، ونالت المهرة «بيتيت برنسيس» جائزة سباق كأس الوثبة ستاليونز، وأقيمت هذه السباقات أمس الأول، بمضمار سان سباستيان في العاصمة الإسبانية مدريد، تحت مظلة النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

جاء سباق كأس زايد لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 17,000 يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، والذي شاركت فيه 6 خيول، متكافئاً بين الخيول الأربعة الأولى التي تنافست حتى خط النهاية.

وخطف «عسكر» اللقب في نهاية الأمر بفارق 0,75 طول عن «امجز دو بيبول» لمارسيل ميزي، بإشراف إليزابيث بيرنارد وقيادة بي فايوس. وتوج الفارس الإيطالي ريكاردو إيجوبيني على صهوة «دوبلكس» لفيصل صديق المطوع بإشراف شارل جوردين بطلاً لمونديال «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين «إيفهرا» لمسافة 2000 متر، البالغة جائزته 11.900 يورو.

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وعقب ختام الشوط قامت لارا صوايا المديرة التنفيذية لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، المديرة العامة للوثبة ستاليونز، رئيسة الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل (ايفهرا)، رئيسة لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي «افهار» بتتويج الأبطال الفائزين.

وتوجت الفارسة ايرين مورينو (10 سنوات) على صهوة «فاني»، بطلة للجولة التاسعة من دولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني، الذي اجتذب 11 فارسة من الفتيات في سن 9 إلى 14 عاماً، من نجوم المستقبل.

وجاءت في المركز الثالث جورجينا ايهم (11 عاماً) على صهوة «هوني بي»، فيما جاءت ثالثة، الفارسة اراتكس باليردي (10 سنوات) على صهوة «فلير» في السباق الذي بلغ طوله 500 متر. وتفوقت المهرة «بيتيت برنسيس» لدانيال لاكيف، وزافير كوهوب «بإشراف شارل جوردين، بقيادة ام فولون، على منافسيها في سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1500 متر والبالغة جائزته 8,500 يورو، والمخصص للخيول في عمر ثلاث سنوات فقط.