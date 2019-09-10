شكرا لقرائتكم خبر عن العدوة يكمل أجانب الظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تعاقدت شركة نادي الظفرة لكرة القدم، أمس، مع المدافع المغربي عصام العدوة (32 عاماً) بعقد لمدة موسم واحد.
وكان العدوة غادر صفوف الظفرة في ختام الموسم قبل الماضي، بعد أن شارك مع الفريق في موسمين، وانضم إلى نادي الكويت الكويتي، وكان قريباً من العودة للدوري البرتغالي.
وبالتعاقد مع العدوة يكون الظفرة أغلق ملف لاعبيه الأجانب، بعد التعاقد مع الهولندي روشفيل، والبرازيلي جواو بيدرو، والبرازيلي دييجو جارديل.
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