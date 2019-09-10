حلة جديدة ل«فيكتوري تيم» في رابعة جولات فورمولا 1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يظهر فريق فيكتوري تيم بحلة جديدة في منافسات جائزة شيامن الكبرى للزوارق السريعة فورمولا1 الجولة الرابعة من بطولة العالم 2019 التي تستضيفها مدينة شيامن في إقليم فوجان جنوب شرق جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر المقبل.

ويدخل الفريق إلى منافسات الجولة المرتقبة عبر زورقين كالمعتاد الأول يقوده المتسابق السويدي اريك ستارك وصيف بطل العالم العام الماضي وبطل العالم في سباقات فورمولا2 أربع مرات والثاني على متنه المتسابق الإيطالي الصاعد دافيد دل بين الذي انضم حديثاً ليدافع عن ألوان مؤسسة الفيكتوري تيم في الحدث العالمي الكبير. وكان مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم في إطار جهوده المتواصل لتطوير الأداء في مؤسسة الفيكتوري تيم وبعد دراسة النتائج التي تحققت في الفترة الماضية قرر إجراء تعديلات واسعة في الفريق من أجل مواصلة درب التألق العالمي في البطولات الكبرى حيث تم التعاقد مع المتسابقين ستارك ودل بين لخوض التحدي العالمي وإكمال مشوار الفريق في البطولة العالمية 2019.

كما قرر مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم في نفس الإطار اختيار واعتماد الإيطالي فرانكو كارفيلو مديراً فنياً ومشرفاً عاماً على الفريق في الجولات المقبلة وهو من الكفاءات العاملة في مؤسسة الفيكتوري وقد اكتسب خبرة طويلة في مجال السباقات البحرية ورياضة سباقات زوارق فورمولا1 واف 4 أس وأيضا فورمولا2.

وقال حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم إن مجلس إدارة المؤسسة يتطلع دائما إلى تحقيق أفضل النتائج في مختلف المشاركات خاصة بطولة العالم للزوارق السريعة -فورمولا1- التي تعتبر أقوى المنافسات العالمية، مبيناً أن مؤسسة الفيكتوري تيم تطمح دائماً للوصول إلى المراكز الأولى في مختلف المشاركات.