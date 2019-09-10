«جميلة» تهدي الشريفي ناموس الثنايا البكار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد ميدان تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة في المرموم صباح أمس تحديات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل ضمن سباقات المرموم، وأقيم 16شوطاً لمسافة 6 كم.

ونجحت «جميلة» بشعار الغبشي سهيل الغبشي الشريفي في حصد الصدارة بالشوط الرئيسي للثنايا البكار المحليات، وذلك بعد أن قطعت مسافة السباق في فترة زمنية وقدرها 7:50:8 دقائق. وقدم جوعان معيوف محمد العامري «النصيبا» على قمة الثنايا البكار المهجنات في ثاني الأشواط، وحسمت «النصيبا» التحدي بزمن بلغ 7:51:1 دقائق.

وظفر «ضاوي» الذي دخل إلى الشوط الثالث للثنايا الجعدان المحليات بشعار سالم مبارك سالم الزرعي بالصدارة، فيما سجل «زيزوم» توقيتاً رائعاً ليهدي مالكه محمد عبيد راشد خليفة المهيري المركز الأول في رابع الأشواط للثنايا الجعدان المهجنات.