منتخبنا بالأبيض وماليزيا بالأصفر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عُقد صباح أمس في قاعة الاجتماعات باستاد بوكيت جليل بالعاصمة الماليزية كوالالمبور الاجتماع الفني الخاص بمباراة منتخبنا الوطني مع نظيره منتخب ماليزيا التي تقام اليوم. حضر الاجتماع مراقب المباراة جانغ هوكوانغ ومقيم الحكّام ليو تيجون ومسؤولو المنتخبين وممثلو الجهات المعنية، ومثل منتخبنا الوطني إسماعيل راشد مدير المنتخب وحسان فهد رئيس قسم دعم المنتخبات بالإضافة إلى طاقم الحكام الياباني المكلف بإدارة المباراة بقيادة هيرويوكي كيمورا حكم ساحة وأوشي شينجي مساعداً أول ونيشا هاشي مساعداً ثانياً وتوجو مينيرو حكماً رابعاً.

وتم خلال الاجتماع اعتماد ألوان قمصان المنتخبين في مباراة اليوم التي ستقام في استاد بوكيت جليل الساعة 8:45 مساء بتوقيت ماليزيا الساعة 4:45 عصراً بتوقيت الإمارات حيث سيرتدي منتخبنا الوطني الأبيض الكامل، فيما سيرتدي منتخب ماليزيا اللون الأصفر الكامل والحكام باللون الأحمر.

كما تم مراجعة اللائحة الخاصة بالتصفيات، حيث أكد مراقب المباراة على أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.