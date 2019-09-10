ألمانيا تداوي جراحها وهولندا تؤكد صحوتها وبلجيكا انطلاقتها القوية









اسماء السيد - استعادت ألمانيا توازنها بفوزها الثمين على مضيفتها إيرلندا الشمالية 2-صفر في بلفاست، وأكدت هولندا صحوتها بفوزها الكبير على مضيفتها إستونيا 4-صفر، فيما واصلت بلجيكا انطلاقتها القوية وحققت فوزها السادس تواليا وكان على حساب اسكتلندا بالنتيجة ذاتها الإثنين ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم.

وعوضت ألمانيا خسارتها على أرضها الجمعة أمام هولندا 2-4 وكسبت ثلاث نقاط ثمينة وضعتها في صدارة المجموعة الثالثة بفارق الأهداف أمام إيرلندا الشمالية التي منيت بخسارتها الأولى بعد أربعة انتصارات متتالية.

وعانت ألمانيا الأمرين في الشوط الأول قبل أن يتحسن اداؤها في الشوط الثاني فترجمته إلى هدفين كانا كافيين لمنحها النقاط الثلاث وصدارة المجموعة.

وقال مدرب ألمانيا يواكيم لوف "كنا تحت الضغط بعد الخسارة أمام هولندا"، مضيفا "كان يتعين علينا التغلب على بعض المشاكل في بداية المباراة. كان الايرلنديون الشماليون شجعان وهاجمونا في وقت مبكر".

واعترف لوف بأنه كان يجب على فريقه قتل المباراة في وقت مبكر، وقال "كنا أفضل في الشوط الثاني. نحن في مرحلة التعلم".

ونجحت ألمانيا في افتتاح التسجيل مطلع الشوط الثاني عبر مدافع لايبزيغ مارسيل هالستنبرغ بتسديدة رائعة "على الطائر" بيسراه من داخل المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس بايلي بيكوك-فاريل (48).

ووجه سيرج غنابري الضربة القاضية بتسجيله الهدف الثاني بتسديدة زاحفة من مسافة قريبة اثر تمريرة بينية داخل المنطقة من البديل كاي هافيرتس (90+3).

ملخص مباراة ألمانيا وإيرلندا الشمالية:

- ثنائية لبابل -

وفي المجموعة ذاتها في تالين، تابعت هولندا صحوتها وحققت فوزها الثالث في التصفيات والثاني تواليا منذ خسارتها أمام ضيفتها ألمانيا، وكان على حساب إستونيا 4-صفر بينها ثنائية للمهاجم راين بابل.

وقال بابل (32 عاما) "لم أعد أحد اللاعبين الأصغر سناً في الفريق، لذا أحاول التعويض عن فقدان السرعة باستخدام تجربتي".

وعززت هولندا موقعها في المركز الثالث برصيد 9 نقاط من 4 مباريات بفارق 3 نقاط خلف ألمانيا وإيرلندا الشمالية المتصدرتين واللتين لعبتا مباراة أكثر.

وأثمر الضغط الهولندي هدفا مبكرا عبر بابل الذي استغل تمريرة عرضية لدالي بليند من الجهة اليسرى تابعها بيمناه داخل مرمى الحارس سيرجي ليبميتس (17).

وعززت هولندا تقدمها مطلع الشوط الثاني عبر بابل بضربة رأسية (47)، وأضاف ديباي الثالث بتسديدة بيسراه من خارج المنطقة (76)، قبل أن يختم جورجينيو فاينالدوم المهرجان بالهدف الرابع بضربة رأسية (87).

ملخص مباراة هولندا وإستونيا:

- العلامة الكاملة لبلجيكا -

واكتسحت بلجيكا مضيفتها اسكتلندا برباعية نظيفة محققة فوزها السادس تواليا بفضل لاعب وسط مانشستر سيتي الإنكليزي كيفن دي بروين الذي تألق مع ثلاث تمريرات حاسمة وسجل الهدف الرابع (82)، فيما تناوب على الاهداف الاخرى روميلو لوكاكو (9) وتوماس فيرمايلن (24) وتوبي ألدرفيريلد (32).

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وقال دي بروين "لم نقدم أداء من المستوى العالمي، لقد فعلنا فقط ما كان يتعين علينا فعله"، مضيفا "كانت بدايتنا صعبة ولكن بعد هدفنا الأول، كانت سيطرتنا أكبر ولم تحصل اسكتلندا على الكثير من الفرص".

ورفعت بلجيكا رصيدها في صدارة المجموعة التاسعة الى 18 نقطة من 18 ممكنة لتدنو خطوة اضافية من النهائيات، فيما تجمد رصيد اسكتلندا في المركز الخامس مع 6 نقاط.

ويتقدم "الشياطين الحمر" بفارق 3 نقاط عن روسيا الفائزة على ضيفتها كازخستان 1-صفر سجله ماريو فرنانديز (89)، فيما تقدمت قبرص للمركز الثالث برصيد 7 نقاط، بنفس عدد النقاط مع كازخستان ولكن بفارق الاهداف لصالحها، بعد فوزها الكبير على سان مارينو 4-صفر.

ملخص مباراة بلجيكا واسكتلندا:

- تعادل تاريخي لأذربيجان مع كرواتيا -

وفي المجموعة الخامسة، انتزعت أذربيجان تعادلا تاريخيا من ضيفتها كرواتيا 1-1 من منافسات المجموعة الخامسة ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم.

وافتتح وصيف بطل مونديال روسيا 2018 التسجيل بفضل قائده المخضرم لوكا مودريتش من ركلة جزاء (11) في ذكرى عيد ميلاده الـ 34، فيما عادل أصحاب الارض بفضل البديل تمكين خليلزادا (72).

وعلق مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش قائلا "لم تكن مباراة جيدة بالنسبة لنا خاصة في الشوط الثاني حيث لم نخلق أي فرصة".

وانفردت كرواتيا بالصدارة مؤقتا برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وخسارة، بفارق نقطة واحدة أمام سلوفاكيا التي اسدت لها خدمة كبيرة بفوزها على مضيفتها المجر 2-1.

وافتتح الفريق الضيف التسجيل بفضل روبرت ماك (40)، وعادلت المجر عبر دومينيك سزوبوسزلاي (50)، قبل أن تخطف سلوفاكيا هدف النقاط الثلاث بواسطة روبرت بوزتيك (56).

ورفعت سلوفاكيا رصيدها إلى 9 نقاط في المركز الثاني، متساوية مع المجر ولكن مع فارق الاهداف لصالحها، فيما تحتل ويلز المركز الرابع برصيد 6 نقاط ومع مباراة أقل.

في المقابل حصدت أذربيجان متذيلة المجموعة نقطتها الاولى في التصفيات بعد أربع خسارات.

ملخص مباراة أذربيجان وكرواتيا:

- بولندا تواصل نزيف النقاط -

واصلت بولندا نزيف النقاط بسقوطها في فخ التعادل أمام ضيفتها النمسا صفر-صفر في قمة المجموعة السابعة.

وهي المباراة الثانية على التوالي التي تفشل فيها بولندا في تحقيق الفوز بعد خسارتها أمام مضيفتها سلوفينيا صفر-2 الجمعة، فرفعت رصيدها إلى 13 نقطة وباتت على بعد نقطتين فقط من سلوفينيا التي استغلت تعثر النمسا وانتزعت منها المركز الثاني بفوزها على ضيفتها إسرائيل 3-2.

وفي مباراة ثالثة في المجموعة ذاتها، خسرت لاتفيا أمام مقدونيا صفر-2.

ملخص مباراة بولندا والنمسا: