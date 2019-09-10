إدخال ميكايل شوماخر المستشفى في باريس









اسماء السيد - ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن ميكايل شوماخر، بطل العالم سبع مرات في سباقات الفورمولا واحد، أدخل المستشفى الأوروبي جورج بومبيو في باريس بعد ظهر الاثنين للخضوع "لعلاج في أقصى درجات السرية".

ولدى اتصال وكالة فرانس بها "لم تؤكد أو تنف" المساعدة العامة - مستشفيات باريس هذا الخبر الذي "يخضع للسرية الطبية".

كما لم يتم الحصول على أي ردة فعل من المقربين من السائق السابق البالغ من العمر 50 عاما.

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ووفقًا للمعلومات الواردة في الصحيفة الفرنسية اليومية، فقد تم استقبال شوماخر داخل وحدة المراقبة المستمرة في قسم جراحة القلب والأوعية الدموية للبروفيسور فيليب ميناشيه، "رائد في علاج الخلايا لعلاج قصور القلب".

واوضحت الصحيفة ان شوماخر "يستفيد من ضخ الخلايا الجذعية التي يتم توزيعها في الجسم للحصول على عمل مضاد للالتهابات، أي في جميع أنحاء الجسم".

وتابعت إن "العلاج يجب أن يبدأ صباح الثلاثاء ليغادر المستشفى من حيث المبدأ الأربعاء"، مشيرة إلى أن شوماخر "قام بزيارتين على الأقل للمستشفى الأوروبي جورج بومبيدو في الربيع الماضي".

ولم يشاهد شوماخر في الأماكن العامة منذ أن أصيب في رأسه في حادث تزلج في 29 كانون الأول/ديسمبر 2013 في ميريبيل (جبال الألب الفرنسية). ولم يتم الحصول على أي معلومات بخصوص حالته الصحية منذ ذلك الحين.