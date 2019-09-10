ألمانيا تتخلص من أحزانها بفوز صعب ضد أيرلندا الشمالية بتصفيات اليورو

استطاع المنتخب الألماني تحقيق انتصاراً صعباً خارج دياره أمام مضيفه الأيرلندي الشمالي 2-0، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين علي ملعب “ويندسور بارك”، خلال لقاءت المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

ونجح فريق المدرب يواكيم لوف في تجاوز أحزان الفضيحة التي حدثت له أمام المنتخب الهولندي بالسقوط بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الماضية من تصفيات “يورو 2020”.

وجاء هدف المباراة الأول عن طريق مارسيل هالستنبيرج في الدقيقة 48، بعد أن صوب الكرة العائدة له من الدفاع بقوة في الشباك، بينما أحرز سيرجي جنابري الهدف الثاني في الدقيقة 93 من عمر اللقاء، وبهذه النتيجة يحتل المنتخب الألماني الصدارة برصيد 12 نقطة بعد أن حقق الانتصار في أول 3 مباريات قبل أن يهزم أمام هولندا، ويفوز اليوم علي أيرلندا الشمالية.