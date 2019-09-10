ميسي يحصد جائزة ESPY ويتفوق على رونالدو وفان دايك

انتصر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، على منافسيه وفيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، ليتوج بجائزة ESPY التي تعطيها شبكة أخبار ESPN لأفضل رياضي في العام، ووفقا لما نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن ميسي فاز الجائزة متفوقاً علي منافسيه ع جائزة أفضل لاعب في العالم رونالدو وفان دايك، وكذلك لاعبون آخرون على غرار نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

ونشر ميسي صورة له مع الجائزة عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام” وعلق عليها قائلا: ” شكراً جزيلاً لجميع الذين صوتوا لي كأفضل لاعب كرة قدم عالمي في جوائز ESPY لعام 2019 أبعث لكم عناق”.

جدير بالذكر أن ميسي يتنافس مع رونالدو وفان دايك على جائزة “ذا بيست” التي تمنحها الفيفا لأفضل لاعب في العالم، بعدما خسر سباق أفضل لاعب في أوروبا مؤخرا لصالح المدافع الهولندي.