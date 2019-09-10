ميسي يثير القلق في برشلونة ويستمر بالغياب عن التدريبات

يستمر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، غيابه عن تدريبات ناديه الإسباني برشلونة، قبل لقاء الفريق المرتقب الذي يجمعه أمام فالنسيا السبت القادم، بالجولة الـ4 من الدوري الأسباني.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن ميسي وكذلك كلا من لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبلى لم يشاركوا في التدريبات الجماعية اليوم، وفي المقابل خاض الوافد الجديد جونيور فيربو في التدريبات بعد شفائه من الإصابة، حيث كان يُعانى من إصابة في الركبة.

ويواجه برشلونة السبت القادم أمام نظيره فالنسيا علي ملعب “الكامب نو”، خلال لقاءت الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، ولم يخوض ميسي في أي لقاء خلال الموسم الحالي مع برشلونة، بسبب الإصابة الذي حدثت له في الساق، خلال الموسم التحضيري.