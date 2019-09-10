بلجيكا تسحق أسكتلندا برباعية فى تصفيات يورو 2020

نجح المنتخب البلجيكي في تحقيق فوزاً عريضاً علي نظيره الإسكتلندي، بـ4 أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الاثنين، علي ملعب “هامبدن بارك”، في التصفيات المؤهلة للنسخة القادمة من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، وأحرز “الشياطين الحمر” ثلاثة أهداف في الشوط الأول لكل من روميلو لوكاكو وتوماس فيرمايلين وتوبي ألدرفيريلد في الدقائق 9 و24 و32 من عمر المباراة، وجميعها من تمريرات نجم مانشستر سيتى الإنجليزي كيفين دى بروين.

وفي الشوط الثاني أحرز دى بروين الهدف الرابع لصالح المنتخب البلجيكي في الدقيقة 82 من عمر اللقاء، واستطاع “الشياطين الحمر” في تحقيق العلامة الكاملة بعدما تمكن من الفوز الخمس في المواجهات التي خاضها في تصفيات أمم أوروبا قبل لقاء الليلة، ليتربع علي صدارة ترتيب المجموعة التاسعة بعدما زود رصيده إلي 15 نقطة، فيما تحتل اسكتلندا المركز الرابع برصيد 6 نقاط.