هولندا تسحق إستونيا برباعية فى تصفيات يورو 2020

استطاع المنتخب الهولندي فوزاً صعباً علي غريمه إستونيا، بأربعة أهداف دون رد، فى اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم، الإثنين، خلال مباريات المجموعة الثالثة، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، وسجل هدف هولندا الأول رايان بابل في الدقيقة 17 قبل أن يستطيع اللاعب نفسه من إحراز الثاني في الدقيقة 48 من عمر اللقاء.

وتابع ممفيس ديباي ثلاثية الطواحين في الدقيقة 76 قبل أن يزود فينالدوم الرابع في الدقيقة 87 من عمر المباراة، وتحتل هولندا المركز الثالث في الفئة الثالثة بعدما أن إزداد رصيدها إلي 9 نقاط، خلف منتخبي أيرلندا الشمالية وألمانيا صاحبي المركزين الأول والثاني علي التوالي برصيد 12 نقطة لكل منهما لكن تتفوق الماكينات بفارق الأهداف، فيما لا تزال إستونيا الترتيب بدون أي رصيد من النقاط.