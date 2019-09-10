شيكابالا يصدر بيانًا للرد على أزمة "الإساءة لجماهير الأهلي" في ليلة التتويج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أصدر محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب فريق الكرة بنادي الزمالك، بيانًا مساء اليوم الإثنين، بشأن ما أثير حول احتفاله مع جماهير ناديه عقب التتويج بلقب الكأس على حساب بيراميدز.

وحصد الزمالك لقب الكأس مساء أمس الأحد، بعد الفوز على بيراميدز في مباراة احتضنها ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكتب شيكابالا عبر موقع التواصل الاجتماعي"تويتر":" توضيح لكل جماهير الكرة المصرية ونحن على أعتاب مباراة السوبر ببداية الموسم بين الزمالك والأهلي، ولا أتمنى أن تكون الأجواء الجماهيرية بهذا الشحن والعصبية، ما حدث بالأمس وقت الاحتفالات مع جمهورنا العظيم كان مجرد احتفالات بالفوز بالكأس ولم أوجه اهانة لأي نادي منافس أثناء احتفالي وهذا واضح بكل مقاطع الفيديو التي تم تداولها".

وأتم:" أخيرا أتمنى من كل قلبي عودة الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها للمدرجات لأن الكرة بدون الجمهور لا تساوى أي شيء. رحم الله الـ 20 والـ 74".