الأهلي يهزم قطر ويتوج بالبطولة العربية لتنس الطاولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق الفريق الأول لرجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي المصري، مساء اليوم الإثنين، لقب البطولة العربية والتي أقيمت بمدينة أغادير بالمغرب خلال الفترة من الثالث وحتى التاسع من سبتمبر الجاري.

وتمكن فريق الأهلي من حصد اللقب، بعد الفوز على نظيره نادي قطر القطري بنتيجة 3 - 2.

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وضم فريق الأهلي الفائز بالبطولة كل من سيد لاشين، ومحمد البيلي، ومحمد شومان، وشادي مجدي.

وكان الأهلي قد شارك في البطولة العربية بستة لاعبين، إلا أن إدارة النادي قد قررت ترحيل اثنين منهم بسبب مشادة حدثت بينهما خلال الأيام الماضية.

وعلى الجانب الأخر، لعب فريق قطر القطري المباراة أمام الأهلي بـ 6 لاعبين من الصين، منهم لاعب مصنف في المرتبة السادسة عالميًا.