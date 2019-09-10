مصر تخسر أمام البرازيل وتواجه أمريكا في دور الـ16 لمونديال شابات الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تلقى منتخب مصر للشابات تحت 18 عام، خسارة أمام المنتخب البرازيلي بنتيجة 3-0 في المباراة الأخيرة في الدور الأول من بطولة العالم المقامة حاليًا في مصر.

ولم يمنع تفوق منتخب مصر بفارق أربعة نقاط خلال الشوطين الأول والثالث، من الخسارة أمام البرازيل التي نجحت في العودة خلالهما، لتتفوق بنتيجة 26-24، 25-16 و25-19 على التوالي.

واختتم منتخب مصر مباريات الدور الأول في المركز الثالث بالمجموعة خلف الصين والبرازيل تواليًا، وأمام بورتو ريكو والكاميرون.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر خلال مباراة دور الـ16 من المونديال نظيره الأمريكي الذي احتل المرتبة الثانية في المجموعة الثانية خلف إيطاليا، وأمام كندا، كوريا الجنوبية والمكسيك.